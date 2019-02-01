Demet Akalın: Onu balıkçıda halledeceğiz

Giriş: 01.02.2019 - 09:03 | Güncelleme:  

Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira ile birlikte önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandaydı. Bir arkadaşlarının doğum gününe katılan Akalın ve Kurt, kızları nedeniyle kutlamadan erken ayrıldı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira ile birlikte önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandaydı.

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    "ONU BALIKÇIDA HALLEDECEĞİZ"

    Kısa bir süre önce barıştığı Hande Yener ile buluşması merakla beklenen Demet Akalın, “Biz Hande Hanım ile barış yemeği yiyeceğinizi sanıyorduk” sözü üzerine gülerek şarkıcı, “Biz onu balıkçıda halledeceğiz, burası kebapçı” diye karşılık verdi.

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