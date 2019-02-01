Demet Akalın: Onu balıkçıda halledeceğiz

Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira ile birlikte önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandaydı. Bir arkadaşlarının doğum gününe katılan Akalın ve Kurt, kızları nedeniyle kutlamadan erken ayrıldı