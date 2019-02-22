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"ACIYOR, ACIYOR DEDİĞİ GÜNLERİ UNUTMADIK"

Akalın, ardından "'Acıyor, acıyor' diye tweet attığı günü biz de unutmadık. Kral TV müzik ödüllerinde ben en iyi kadın popçu ödülünü alamayınca atılmıştı. Aramızdaki kavga asla hortlamaz. Sadece hatırlatmak istedim. Yavrusuyla, karısıyla mutluluklar diliyorum ona..." açıklamasını yapmıştı. Mesajının sonuna çiçek ve kalp emojileri ekleyen Demet Akalın Alişan'a ilk zeytin dalını uzatmıştı.