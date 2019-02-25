Bir süre önce nişanlısından ayrılan Lady Gaga ile geceye annesi ve sevgilisi Irina Shayk ile birlikte katılan Bradley Cooper, törende birlikte çalıştıkları A Star is Born adlı filmin Shallow adlı şarkısını seslendirdi.

Gaga'nın Cooper'a gösterdiği yakınlık ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.Sosyal medyada Irina Shayk'a 'Dikkatli ol' mesajları yağdı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da ünlü modele ilginç bir mesaj attı: "İyi yolmadın karıyı... Takipten çıkarmışsın, geç bile kalmışsın bacım"

Daha önce hayatında kimsenin olmadığı dönemlerde Oscar törenlerine annesi Gloria Campana ile birlikte katılan Cooper, bu yıl da onu evde yalnız bırakmadı. Cooper, bir yanına sevgilisi Irina Shayk'ı diğer yanına da annesi Gloria Campana'yı alıp törene gitti.