Sertab Erener "Şimdiki şarkıların içi bomboş. Aralarında bazı kadın popçular var ki, insanlar daima kötü olsun istiyor. Şarkıları bu yönde. 1990’larda romantizm, şiirsellik, güzel duygular vardı" dedi.



'MİDEM KALDIRMIYOR'



Sertab Erener'in 10 Ağustos'ta Çeşme'deki konserinde söylediği "Atarlı, giderli saçma sapan şarkı sözlerini midem kaldırmıyor” açıklaması da sosyal medyada tartışma konusu oldu.



Takipçileri 'Sertab'ın kastettiği kişiler Demet Akalın ve Hande Yener olmalı" diye yorum yaptı.



DEMET AKALIN CANLI YAYINDA YANIT VERDİ



teve2' yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, Sertab Erener'in sözlerine şu yanıtı verdi:



"Gece ben de okudum röportajı. Yalnız benim en son Sertab Erener için ne dediğime bakın. ‘Sertab Erener sanatçı, biz şarkıcıyız ' demiştim. O da bana teşekkür mesajı atmıştı. Kadın müzik olarak başka bir yerde duruyor. Onun benim için bunu söylediğini hiç zannetmiyorum söylediklerinden sadece şuraya katılabilirim, kötü popçular, kötü kalpli insanlar benzetmesine. Sezen Aksu da, kendisi de atarlı şarkılar yaptı. Mutsuz insanların şarkılarını kim söyleyecek! Sertab'ın beni kastettiğini hiç sanmıyorum, hani kastediyorsa da başım gözüm üstüne. Piyasadaki şarkılarla alakalı da söylüyor olabilir herkes işine gücüne baksın. O çıksın açık havada konserlerini yapsın. Biz de kulüplerde yapalım. Kimse kimsenin yaptığı müziğe karışamaz."



Hande Yener cephesinden ise henüz yanıt gelmedi.

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