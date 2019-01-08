Eski eşi Serkan Uçar'ın kendisini, oğlu Eymen'i almak için mahkemeye verdiğini açıklayan Ece Erken, olaya dahil olan Demet Akalın'la ilgili mesajlaşmaları sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında açıkladı.

"DEMET AKALIN'IN GERÇEK YÜZÜ BU!"

Ece Erken, Akalın'a, "İnsanların namusuyla oynadığını biliyorum. Sen Uçar ailesiyle ilgili 2 ay önce ne iftiralar attın... Yapma, şarkılarınla gündeme gel! 2 ay önce Serkan Uçar ve ailesine ağır sözler söyleyen Demet Akalın, dün Serkan Uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu" deyince ortalık karıştı.





ECE ERKEN'E TEDBİR KARARI

Ece Erken'in canlı yayındaki sözlerinin üzerine Demet Akalın'dan yeni hamle gecikmedi. Akalın, Erken hakkında tedbir kararı çıkarttı. Ece Erken, mahkeme kararını ise sosyal medya hesabından paylaştı.



"HER ZAMAN ARKADAŞIMDIR" DEMİŞTİ...



Öte yandan, Ece Erken, Demet Akalın'ın Okan Kurt'un boşanmasıyla ilgili, "Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan ediyor ama her zaman arkadaşımdır" demişti...

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