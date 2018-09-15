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Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre, Erken, "Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan ediyor ama her zaman arkadaşımdır" dedi.