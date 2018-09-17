Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası evini su bastığını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından avukatları aracılığıyla Beykoz Sulh Hukuk Hakimliği’ne de başvurdu. Haciz görevlilerinin klimaları sökmesi sonucu evini su bastığını iddia eden Akalın’ın avukatları, haciz işlemi yaptıran firmaya, verdikleri zararın ödemesini istedi.



Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; İcra memurları hakkında soruşturma başlatıldı.



Instagram'da evinin fotoğrafını yayınlayan şarkıcı şu notu düşmüştü: "Şimdi size ne diyeyim ben! Gelen avukat gelen icra müdürü hakkınızda suç duyurusu yapacağım! Şu sökemediğiniz kopardığınız hortumlar... Bu yağmurda evi su bastı! Kurutma makinalarını da almışsınız çocuğumun eşyaları perişan! Ben size o gün kendi ellerimle çay servisi yaptım, müdüre güvendim çektim çıktım evden kızımla! Bu evi bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım? Borçlu beyefendiye doğum yapan çocuğuna kızımın altınlarından götürmüştü koştura koştura babası! Ben size rica ettim 'Hira'nın ilk okul günü girmeyin odasına' dedim. 'TV, klima ne varsa alacağız' dediniz! Sizin derdiniz ben değilim, borçlunuz da ben değilim! O 'formalite boşandı' diyenlerin hepsini yüce Rabbime havale ediyorum! Nerede çocuk, nerede Aile Mahkemesi? Nerede benim hakkım?"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ