Demet Akalın: Küsler barıştı

Habertürk'ten Erdal Öztük'ün haberine göre; Demet Akalın ile Esra Balamir, Etiler'de görüntülendi. AVM içerisinde mağazaları gezen Akalın, kendisini görüntüleyen gazetecilerin yeni yılını kutladı.

Yılbaşı gecesinin nasıl geçtiği sorulan Demet Akalın, “Ne yapalım, çalıştık geldik” dedi. Uludağ’ın çok soğuk olduğunu söyleyen Akalın; "Soğuğa alışamadık. Biz kar modunda değiliz, Hira da öyle" ifadelerini kullandı.

"2025 sizin için nasıl geçti?" sorusuna Demet Akalın, "Güzel geçti. Herkes 2025’ten şikâyetçiymiş vallahi, ben hiç şikâyetçi değilim. Küsler de barıştı” yanıtını verdi. İrem Derici ile barıştığına dair sorular üzerine ise Akalın; Deli o, iyi kalpli. İyi olmasa barışmazdım. Sizin gibi sivri dilli İrem Derici de ‘evet evet barışalım’ dedi. Ben de ‘hacklendin galiba’ dedim. Bir senedir onun babasıyla çalışıyorum. Reklam şirketi bile 'Acaba adamı işinden eder mi' dedi. Ben de ‘ne münasebet, öyle şey olur mu?’ dedim. Lokum gibi bir babası var" diye konuştu.