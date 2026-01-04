Demet Akalın: Küsler barıştı
Etiler'de görüntülenen Demet Akalın, "2025 sizin için nasıl geçti?" sorusuna Demet Akalın, "Güzel geçti. Herkes 2025'ten şikâyetçiymiş vallahi, ben hiç şikâyetçi değilim. Küsler de barıştı" yanıtını verdi
Habertürk'ten Erdal Öztük'ün haberine göre; Demet Akalın ile Esra Balamir, Etiler'de görüntülendi. AVM içerisinde mağazaları gezen Akalın, kendisini görüntüleyen gazetecilerin yeni yılını kutladı.
Yılbaşı gecesinin nasıl geçtiği sorulan Demet Akalın, “Ne yapalım, çalıştık geldik” dedi. Uludağ’ın çok soğuk olduğunu söyleyen Akalın; "Soğuğa alışamadık. Biz kar modunda değiliz, Hira da öyle" ifadelerini kullandı.
"2025 sizin için nasıl geçti?" sorusuna Demet Akalın, "Güzel geçti. Herkes 2025’ten şikâyetçiymiş vallahi, ben hiç şikâyetçi değilim. Küsler de barıştı” yanıtını verdi. İrem Derici ile barıştığına dair sorular üzerine ise Akalın; Deli o, iyi kalpli. İyi olmasa barışmazdım. Sizin gibi sivri dilli İrem Derici de ‘evet evet barışalım’ dedi. Ben de ‘hacklendin galiba’ dedim. Bir senedir onun babasıyla çalışıyorum. Reklam şirketi bile 'Acaba adamı işinden eder mi' dedi. Ben de ‘ne münasebet, öyle şey olur mu?’ dedim. Lokum gibi bir babası var" diye konuştu.
Sosyal medyada Sefo ile ilgili bulunduğu paylaşımın, yılın en iyi şarkısı seçilmemesi nedeniyle tepki alıp almadığı sorulan Demet Akalın; "Hiçbir tepki olmadı. Herkes benimle aynı fikirde. Değişik fikirleri olan varsa bilemeyeceğim. Dışarı çıktığınızda dört yaşındaki de, on yaşındaki de, on sekiz yaşındaki de hatta altmış, yetmiş yaşındakilerin bile dilinde” dedi. Aynı sorunun Ebo’ya da sorulduğu hatırlatılınca Akalın; "Ona hiç sormayın. Burada bir bomba daha patlatırım, bir ay daha konuşulur” diyerek dedi.
Lvbel C5 hakkında da konuşan Demet Akalın; "Neden Lvbel ile bu kadar uğraşıyorsunuz? Devir değişti, şarkılar değişti. Benim bile kızım arkadaşlarıyla konserine gitmek için can atıyor. Bu çocuk eğlence müziği yapıyor ve talep görüyor. Salonu doldurdu. Ben korkarım ama o başardı. Yeni nesil bu şarkılarda bir şeyler buluyor. Esas yapmamız gereken, bu kadar kitleyi peşinden sürüklüyorsa onu daha iyi yönlendirmek" ifadesini kullandı.