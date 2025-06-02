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        Haberler Magazin Demet Akalın, kuzenini son yolculuğuna uğurladı

        Demet Akalın, kuzenini son yolculuğuna uğurladı

        Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kocaeli'nde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Akalın, Kocaeli'de hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:12
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        Kuzenini son yolculuğuna uğurladı
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        Demet Akalın'ın 61 yaşındaki kuzeni Hakan Kılıç, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dokuz gün boyunca hastanede tedavi gören Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Acı haberi sosyal medya hesabından "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti," ifadeleriyle duyuran Akalın, bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da cenaze namazında hazır bulundu.

        İkindi namazını müteakip Değirmendere Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, 3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

        Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan Hakan Kılıç, 22 Mayıs’ta evinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Kılıç, ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gebze’ye sevk edilen Kılıç, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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        #Demet Akalın
        #Hakan Kılıç
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