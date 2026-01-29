Demet Akalın, Murat Boz'u sildi

Bir süre önce Demet Akalın ile Blok3 sahne adlı rapçi Hakan Aydın'ı karşı karşıya gelmişti.

Demet Akalın ve Hakan Aydın (Blok3)

Hakan Aydın, Demet Akalın için şok edici bir ifade kullanarak aralarındaki yaş farkına vurgu yapmıştı. Akalın, kendisi için; "Annemden büyük" ifadelerini kullanan Aydın'a öfkelenerek "Terbiye sınırlarını aşma. Utan biraz, saygısız! Başarını anneni karıştırarak mı kutluyorsun?" sözleriyle karşılık vermişti.

REKLAM

Ancak kısa bir süre sonra Demet Akalın, konuyla ilgili açıklamada bulunarak Hakan Aydın ile barıştığını "Blok3'e darıldım, ayıp etti. Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı. Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım, o da bana üç tane gül attı" sözleriyle duyurmuştu.

Yaşananların ardından, birkaç gün önce Hakan Aydın'ın şarkılarının 'Sahte telif bildirimi' iddiasıyla Spotify'dan önce kaldırılıp sonra yeniden yayınlanması ortalığı bir kez daha alevlendirdi.

MURAT BOZ'DAN BLOK3'E DESTEK

Hakan Aydın'a meslektaşı Murat Boz'dan destek geldi. Boz, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili olarak; "Çok başarılı çocuklar, Spotify neden böyle bir eylem gerçekleştirdi bilemiyorum bir şey demem doğru olmaz ama ben onlara inanıyorum, yolun sonuna kadar devam etsinler" ifadelerini kullanarak Aydın'a destek verdi.