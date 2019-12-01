Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın, bu kez kısa ve sarı saçlarıyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattığını düşünen takipçileri Akalın'ın paylaşımına yorum yağdırdı.

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Akalın'a takipçilerinden çok sayıda, "Lütfen eski imajına dön", "Çok kötü olmuş" ve "Abla lütfen peruk olduğunu söyle" şeklinde yorumlar yağdı.

"NEDEN SEVMEDİNİZ?"

Tüm bu yorumlara paylaştığı video ile cevap veren Akalın, "Sarı peruk sevilmedi. Niye sevmediniz?" diyerek peruk olduğunu açıkladı.

Öte yandan Akalın'ın kısa ve sarı saçlı imajı Gülşen'e benzetildi.