Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, sevilen şarkıcı Demet Akalın’ın kızı Hira Kurt, 5 yaşına bastı.
Doğum günü partisinde Hira’nın okul arkadaşlarının yanı sıra Demet Akalın'ı da sevenleri yalnız bırakmadı. Partide balon şovları ve çeşitli gösteriler yapılırken çocuklar doyasıya eğlendi.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Akalın’ı Jessica May, Özlem Yıldız, Ebru Destan, Özlem Şahin, Selin Ciğerci gibi magazin dünyasından isimler yalnız bırakmadı.
MUTLULUK POZLARI VERDİLER
Boşanmalarının ardından birlikte yaşamaya devam eden Okan Kurt da kızının doğum günü partisine katıldı. Akalın ve Kurt, objektiflere gülerek pozlar verdi.
PARTİDE ALEYNA TİLKİ SÜRPRİZİ
Aleyna Tilki de partiye gelen sürpriz isimlerden oldu.
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