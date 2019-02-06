Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin kızı Hira 5 yaşında

Sevilen şarkıcı Demet Akalın’ın kızı Hira Kurt, 5 yaşına bastı. Doğum günü partisinde Hira’nın okul arkadaşlarının yanı sıra Demet Akalın'ı da sevenleri yalnız bırakmadı. Boşanmalarının ardından birlikte yaşamaya devam eden Okan Kurt da kızının doğum günü partisine katıldı. Aleyna Tilki de partiye gelen sürpriz isimlerden oldu