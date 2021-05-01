"VAKA SAYILARININ ARTMASINDAN KORKUYORUZ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da pandemi nedeniyle 500 bini aşan nüfusun kaosa neden olduğuna dikkat çekmişti. En büyük korkularının Bodrum'a giriş yapanlarla birlikte vaka sayılarının yükselmesi olduğunu vurgulayan Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti. Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması" şeklinde konuşmuştu.