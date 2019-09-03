Demet Akalın, Kapadokya’daki bir etkinliği için 40 bin TL değerinde ünlü bir markanın elbisesini giyen Tuba Ünsal’ı ti’ye aldı. Akalın, markanın geçmiş sezonuna ait olduğunu iddia edip “Bayağı eski bir sezon. Bunun fiyatı anca 4 TL olmuştur” dedi.

Ünsal ise popçunun bu mesajına çevreye duyarlı bir imajla yanıt verdi:

Moda, petrolden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakabilmek için elbiselerimizi eski-yeni sezon gibi ayrımlarla değil birden çok kere giymeliyiz. Sosyal medyayı iyi kullanan sanatçılar olarak bunun farkında olmalıyız.

Ünsal'ın sözlerinden sonra da Demet Akalın şu mesajı paylaştı: