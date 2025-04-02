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        Haberler Magazin Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi - Magazin haberleri

        Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi

        Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında engelleme krizi yaşandı. Akalın'ın Ergen'i engellemesi, iki ünlü ismi karşı karşıya getirdi; "Koyun can, kasap mal derdinde"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 19:32 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:32
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        Demet Akalın, Gülben Ergen'i engelledi
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        Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında yeniden gerginlik yaşandı. Akalın'ın Ergen'i sosyal medyada engellemesi üzerine Ergen; "Koyun can, kasap mal derdinde" ifadeleriyle tepki gösterdi.

        Demet Akalın ise bu sözlere sert bir yanıt vererek; "Kasap benmişim, mal da benim galiba! Evet, takipten çıktım! Narin'in okul inşaatı bitmeyecek diye rezil olacağım dediğinde kasap değildim... Neyse, konu Narin olmasa!" dedi.

        Demet Akalın, bir takipçisine verdiği yanıtta Ergen’i aslında bir ay önce engellediğini açıkladı.

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        Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında geçtiğimiz haftalarda da bir kriz yaşanmıştı. Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği bir anaokulu açtı. Gülben Ergen, okulun yapımına katkıda bulunanlara sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Ancak Demet Akalın, teşekkür listesinde bir arkadaşının adının geçmemesine tepki gösterdi.

        Demet Akalın, sosyal medya paylaşımında; "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" diyerek sitem etti.

        Gülben Ergen ise bu eleştiriye şu sözlerle karşılık verdi; "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı, uğurlu olsun mu demek istedin? Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan 'teşekkür' beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben WhatsApp’tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim."

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        #Gülben Ergen
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