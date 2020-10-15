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Popçu Demet Akalın, yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Kariyerinde 10 albüm, 4 single, 2 maxi single yapan Akalın'ın yeni şarkısının ismi "Yan"... 2019 yılında çıkan 'Ateş' adlı albümde birlikte çalışan Demet Akalın ve Sıla ikinci kez bir araya geliyor.

Demet Akalın sözü Sıla, müziği Murat Yeter imzası taşıyan 'Yan' isimli yeni single çalışmasını aralık ayında çıkarmayı planladığı belirtildi. Her albüm ve single'ın da birçok hit çıkaran Demet Akalın, 'Yan' şarkısına çok güvendiğini ve yılın son hiti olacağını söyledi.