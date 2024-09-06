Demet Akbağ, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden 'Sandık Kokusu'nun başrol oyuncusu Demet Akbağ, Şanlıurfa'daki çekimler sırasında Göbeklitepe'yi ziyaret etti
Giriş: 06.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:25
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SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden 'Sandık Kokusu'nun yeni sezon çekimleri Şanlıurfa'da devam ediyor.
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Dizide 'Filiz' karakterine hayat veren Demet Akbağ, yeni sezonun Şanlıurfa'daki çekimler sırasında Göbeklitepe'yi gezdi.
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Demet Akbağ, gezisi sırasından çekilen fotoğraflarını; "Göbeklitepe'de bir gün..." notuyla takipçileriyle paylaşmayıda ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
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