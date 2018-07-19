Ünlülerin “Beni şakalayamaz” dedikten hemen sonra bile şakalandığı program, sezonun son kahkası için ekranlada olacak. Demet Akbağ ve şaka ekibi, haftalarca titizlikle çalıştıkları şaka senaryolarıyla, 80’i aşkın işbirlikçiyle 72 ünlü ismi şakaladı!

Yoğun ilgi üzerine çekilen tadımlık 6 bölümde Demet Akbağ’ı görene kadar soğuk terler döken ünlü isimler şöyle: Halil Sezai, Kibariye, Cem Belevi, Çağla Şikel, Seren Serengil, Emre Kınay, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Jessica May, Safiye Soyman, Gökhan Keser, Muazzez Abacı, Merve Özbeyi Murat Dalkılıç, Gonvca Vuslateri, Yeliz Yeşilmen, Işıl Alben, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Sinan Akçıl.

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini de Mustafa Kotan’ın üstlendiği final bölümünün şanslıları ise Gani Müjdei Hakan Ural, İrem Derici ve Eski Dostlar!

Demet Akbağ ile Çok Aramızda 18. bölüm fragmanı;

İrem Derici, Demet Akbağ'ın yeni şakazedesi oluyor! Demet Akbağ ile Çok Aramızda'nın 18. bölüm fragmanı;

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