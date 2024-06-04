Demet Evgar: Beni ayakta tutan bastonuma teşekkür ederim
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, sette geçirdiği kaza sonucu sakatlandı
Giriş: 04.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:33
SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, sette geçirdiği kaza sonucu ayağını burkarak sakatlandı.
Ünlü oyuncu, bastonla verdiği pozları, "Beni ayakta tutan bastonuma teşekkür ederim" notuyla paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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