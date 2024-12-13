Demet Evgar'dan, serbest bırkılan saldırgana tepki: Bu adam nasıl serbest bırakılır?
Manisa'da taksiciyi bıçakla saldırıp gasbetmeye çalışan 18 yaşındaki şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, gelişmeye sosyal medyadan tepki gösterdi
Manisa’da 18 yaşındaki bir şahıs, taksisine bindiği taksiciyi bıçakla saldırarak gasbetmeye çalıştı. Şahıs ile bir süre boğuşan taksici, emniyet kemerini çözerek taksiden inmeyi başardı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. O anlar araç kamerasına yansırken, olay sonrası yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ünlü oyuncu Demet Evgar, yaşanan bu gelişmeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Evgar, olayın ardından yaptığı paylaşımda, "Nasıl serbest kalır? Niçin? Amacına ulaşması için mi serbest? Bu adam nasıl serbest bırakılır?" şeklindeki ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: İHA, DepoPhoto