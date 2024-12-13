Demet Evgar'dan, serbest bırkılan saldırgana tepki: Bu adam nasıl serbest bırakılır?

Manisa’da 18 yaşındaki bir şahıs, taksisine bindiği taksiciyi bıçakla saldırarak gasbetmeye çalıştı. Şahıs ile bir süre boğuşan taksici, emniyet kemerini çözerek taksiden inmeyi başardı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. O anlar araç kamerasına yansırken, olay sonrası yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.