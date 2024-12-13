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        Haberler Magazin Demet Evgar'dan, serbest bırkılan saldırgana tepki: Bu adam nasıl serbest bırakılır? - Magazin haberleri

        Demet Evgar'dan, serbest bırkılan saldırgana tepki: Bu adam nasıl serbest bırakılır?

        Manisa'da taksiciyi bıçakla saldırıp gasbetmeye çalışan 18 yaşındaki şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, gelişmeye sosyal medyadan tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 20:13 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:13
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        Manisa’da 18 yaşındaki bir şahıs, taksisine bindiği taksiciyi bıçakla saldırarak gasbetmeye çalıştı. Şahıs ile bir süre boğuşan taksici, emniyet kemerini çözerek taksiden inmeyi başardı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. O anlar araç kamerasına yansırken, olay sonrası yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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        Ünlü oyuncu Demet Evgar, yaşanan bu gelişmeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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        Evgar, olayın ardından yaptığı paylaşımda, "Nasıl serbest kalır? Niçin? Amacına ulaşması için mi serbest? Bu adam nasıl serbest bırakılır?" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        Fotoğraflar: İHA, DepoPhoto

        #demet evgar
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