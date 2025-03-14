Demet Evgar: Takdir görmek güzel

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen '2024 Yılın En'leri ödülleri sahiplerini buldu. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye var mısın?'; 3 ödül kazandı.

Demet Evgar

"İŞİNİZİN GÖRÜNÜR OLMASI ÇOK KIYMETLİ"

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', 'En İyi Dizi Ödülü'nü aldı. Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, 'En İyi Yönetmen', Demet Evgar ise 'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' ödülüne lâyık görüldü.

Dizinin oyuncuları; Demet Evgar, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya törende bir araya geldi. Demet Evgar, ödül almanın önemine dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: Yaptığınız işi bir ödül almak için yapmıyorsunuz ama işinizin görünür olması, ödüle layık görülmesi çok kıymetli.

Demet Evgar, daha sonra; "Hikâyenin izleyiciye geçmesiyle içimden ‘Görev tamamlandı’ diyen bir ses yükseliyor. Takdir görmek güzel ama başarı alkış sesiyle doğru orantılı değil. Bu durum her an bir tuzağa dönüşebilir. Çok fazla sevilmek, çok fazla beğenilmek, çok fazla takdir görmek… Kendime yapmak istediğim şeyi hatırlatarak yoluma devam etmek beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.