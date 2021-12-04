Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk ile gündem olan Demet Özdemir (29), İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Özdemir, özel ve iş hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dört aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, 9 yıldır aralıksız çalıştığını ve dinlenmek istediğini dile getirdi.