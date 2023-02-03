Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç: Hayat o kadar kolay değil

"HAYAT O KADAR KOLAY DEĞİL"



Geçtiğimiz yıl Göcek'te mavi tura çıkan ünlü çiftin, bu yıl da aynı tatili tekrarlamak istedikleri ancak ücreti çok fazla buldukları öne sürülmüştü. Bunun ardından Özdemir'in çareyi tekneyi satın almakta bulduğu iddia edilmişti.



Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" yanıtını verdi.