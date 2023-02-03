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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç: Hayat o kadar kolay değil

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç, tekne satın almak istediklerine dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Çift, basın mensuplarına, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" açıklamasını yaparak, söylentileri yalanladı

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  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan 'tekne' sorusuna yanıt: Hayat o kadar kolay değil - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir - Oğuzhan Koç, bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gecede sahne alan Yıldız Tilbe'yi dinlediklerini dile getiren ikili, hızlı adımlarla otomobillerine doğru yürüdü.
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan 'tekne' sorusuna yanıt: Hayat o kadar kolay değil - Magazin haberleri

    "HAYAT O KADAR KOLAY DEĞİL"

    Geçtiğimiz yıl Göcek'te mavi tura çıkan ünlü çiftin, bu yıl da aynı tatili tekrarlamak istedikleri ancak ücreti çok fazla buldukları öne sürülmüştü. Bunun ardından Özdemir'in çareyi tekneyi satın almakta bulduğu iddia edilmişti.

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil" yanıtını verdi.
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan 'tekne' sorusuna yanıt: Hayat o kadar kolay değil - Magazin haberleri

    Böylece haklarında çıkan iddiaları yalanlamış olan çiftten Demet Özdemir, sosyal medya hesabından Mabel Matiz'in 'Antidepresan' adlı şarkısını yorumlamasıyla ilgili soruları da kahkaha atarak cevapsız bıraktı.
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan 'tekne' sorusuna yanıt: Hayat o kadar kolay değil - Magazin haberleri

    'HAMİLELİK' İDDİASI

    Öte yandan geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi ile yıllar sonra sahnelere dönen İzel Çelik, sosyal medya hesabından 'Bebek' isimli şarkı eşliğinde Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafını yayınlamıştı. İzel, ayrıca fotoğrafa “Size gelsin...” notunu düşerek, kalp emojisi eklemişti.
  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan 'tekne' sorusuna yanıt: Hayat o kadar kolay değil - Magazin haberleri

    "HENÜZ DEĞİL"

    Bu paylaşımın ardından "Demet Özdemir hamile mi?" yorumları yapılmıştı. Özdemir, hamile olduğu yönündeki dedikodulara "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil” açıklamasını yaparak, bebek beklediği iddialarını yalanlamıştı.

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