"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Ünlü isim, konuyla alakalı şunları söylemişti:

Sevgili arkadaşlar... Dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki 'google it' her soru-cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bugüne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler...