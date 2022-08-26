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Demet Özdemir kınayı yaktı!

28 Ağustos Pazar günü şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dünyaevine girecek olan Demet Özdemir, kına gecesi yaptı. Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı

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  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    Oyuncu Demet Özemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet!" yanıtını vermişti.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    DÜĞÜN ERTELENDİ

    Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. İkilinin, beklenen yoğun yağış nedeniyle düğünü 28 Ağustos Pazar gününe ertelediği konuşuluyor.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    DEMET KINAYI YAKTI

    Koç'un bekarlığa veda partisinin ardından Özdemir de kına gecesi yaptı. Geceye, ünlü oyuncunun yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    Demet Özdemir'in kına yakıldığı sırada kırmızı duvağının altında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNİ BASTI!

    Oğuzhan Koç, Özdemir ile dünyaevine girmeden önce bekarlığa veda partisi gerçekleştirmişti. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi basmıştı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Koç ile poz vermişti. Geceye Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Tolga Akış gibi Koç'un birçok yakın arkadaşı katılmıştı.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    ESKİ AŞKI ÖZÜR DİLEDİ

    Öte yandan Oğuzhan Koç'un eski aşkı Zeynep Koçak, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" yanıtını vermişti.

    Koçak'ın bu cevabı, uzun yıllar aşk yaşadığı Oğuzhan Koç'u akıllara getirmişti.

    Basına yansıyan haberlerden sonra Koçak, yanlış anlaşıldığını ifade ederek, özür dilemişti.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    "YANLIŞ ANLAŞILDIM"

    Ünlü isim, konuyla alakalı şunları söylemişti:

    Sevgili arkadaşlar... Dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki 'google it' her soru-cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bugüne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da... Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler...
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    "İKİMİZ DE BİRBİRİMİZE ÇOK ŞANSLI GELDİK"

    Ayrıca Demet Özdemir, daha önce Koç ile birlikteliği hakkında "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    "GELİNLİK HAYALİ KURMAMIŞTIM"

    Gelinlik için hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    "DÜĞÜN İSTANBUL'DA OLACAK"

    Düğünün Çeşme'de olacağı iddiasına yanıt veren oyuncu, "Arkadaşlar kesin bir şey söyleyemiyorum ancak yüksek ihtimal İstanbul olacak." açıklamasını yapmıştı.
  • Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

    "2 GÜN SÜREBİLİR"

    Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirmişti.

    İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." demişti.

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