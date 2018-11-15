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Demet Özdemir mekan çıkışında 'doğum günü vardı, ona geldik" açıklamasını yaptı. Demet Özdemir, muhabirlerin sorduğu 'Can Bey'le aşk mı yaşıyorsunuz?' sorusuna, "Olur mu öyle şey? Hayır yok tabii ki" yanıtını verdi.