Demi Moore'un yeni filmi 'Cevher'i (The Substance) seyretmeye kimse dayanamıyor
Demi Moore'un başrolde yer aldığı 'beden korkusu' (body horror) türündeki 'Cevher' (The Substance) filmi, içerdiği vahşet nedeniyle seyircilerin salonu terk etmesine yol açıyor
Demi Moore'un yeni filmi 'Cevher' (The Substance), "şimdiye kadar gördükleri en tiksindirici film" olduğunu söyleyen sinemaseverleri salonu terk etmeye zorluyor.
Hollywood'un imkansız güzellik standartları sorununa odaklanan 'beden korkusu' (body horror) türündeki yeni film, içerdiği aşırı vahşet görüntüleri nedeniyle seyircilerin salonu terk etmesine yol açıyor.
Film, Demi Moore'un canlandırdığı Elisabeth Sparkle adlı Hollywood yıldızının, 50'nci yaş gününe yaklaşırken, beklenmedik bir şekilde kovulmasının ardından, kendisinin daha genç bir halini yaratmak için karaborsa ilaç almasını anlatıyor. Ancak ilacın katı koşulları korkunç ve filmde tüyler ürpertici sahneler yer alıyor.
Yıldızın genç halini Margaret Qualley'in canlandırdığı filmin bu sahnelerine dayanamayan sinemaseverler, sergilenen aşırı vahşet nedeniyle gösterimleri terk ediyor.
13 DAKİKA ALKIŞ ALDI
Coralie Fargeat'in yönetmenliğini üstlendiği, iki saatten uzun süren film, bu yılki Cannes Film Festivali'nde büyük beğeni toplamıştı. Korku - gerilim türündeki filmin kadrosu, Cannes'daki gösterim sonrası seyirciler tarafından 13 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.
Seyircilerin "Şimdiye kadar izlediğim en şiddet dolu filmlerden biriydi" benzeri yorumlar yaptığı filmle ilgili, "çok kanlı" ve "iğrenç" şeklinde nitelendirmeler çoğunlukta olsa da Demi Moore'un performansı övgü aldı.
"HERKESİN KALDIRABİLECEĞİ BİR FİLM DEĞİL"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Binlerce film izledim ve çok zor şoke olurum ama bu film son derece çılgıncaydı. Cevher herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Benim izlediğim sırada birkaç kişi filmin ortasında çıktı ama şimdiden kült bir klasik" yorumunu yaptı.
Bir seyirci, "Cevher bittikten sonra jenerik akarken tüm salon sessiz ve hareketsizdi ve sonra biri herkes iyi mi diye sordu? Ve herkes hep bir ağızdan 'hayır' dedi" şeklinde yorum yazarken, bir başka seyirci şunları yazdı:
"Cevher bir sinemada izlediğim ve sonunda herkesin alkışladığı tek film. İki kişi 20 dakika geçmişken çıktı. Daha sonra üç kişi daha çıktı."
Moore'un yeni filmi bu ayın başlarında dijital bir yayın platformunda gösterime girdikten sonra bazı izleyiciler tarafından "şimdiye kadarki en iğrenç film" olarak tanımlanmıştı.
ABD ve İngiltere'de sinemalarda gösterime girmesinin ardından da seyircilerin bir kısmının salonu terk etmesine yol açtı.
Kadrosunda Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia, Alexandra Papoulias Barton, Oscar Lesage gibi isimlerin de yer aldığı 'Cevher' (The Substance), ülkemizde 1 Kasım'da sinemalarda olacak.