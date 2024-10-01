Demi Moore'un yeni filmi 'Cevher'i (The Substance) seyretmeye kimse dayanamıyor

"HERKESİN KALDIRABİLECEĞİ BİR FİLM DEĞİL"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Binlerce film izledim ve çok zor şoke olurum ama bu film son derece çılgıncaydı. Cevher herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Benim izlediğim sırada birkaç kişi filmin ortasında çıktı ama şimdiden kült bir klasik" yorumunu yaptı.

Bir seyirci, "Cevher bittikten sonra jenerik akarken tüm salon sessiz ve hareketsizdi ve sonra biri herkes iyi mi diye sordu? Ve herkes hep bir ağızdan 'hayır' dedi" şeklinde yorum yazarken, bir başka seyirci şunları yazdı:

"Cevher bir sinemada izlediğim ve sonunda herkesin alkışladığı tek film. İki kişi 20 dakika geçmişken çıktı. Daha sonra üç kişi daha çıktı."