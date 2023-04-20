STAT: Sivas 4 Eylül Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bardhi, Markovic, Yusuf Yazıcı, Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Hırvat hoca Bjelica ile son vermek istiyor.
En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.
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