TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Demir yollarının devlet politikası haline dönüştürülmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladı ve bakanlarımız da bunu titiz şekilde sürdürmektedir. Demir yollarına yapılan milyarlarca lira yatırımın meyvelerini yük treni taşımacılığıyla almaya başlıyoruz"

- "Kara yolu taşımacılığında akaryakıt konularında dışa bağlı olduğumuz için ülkemize belli maliyeti var. Demir yollarının elektrikli hale gelmesi ve artmasıyla artık tren vagonlarıyla yapılan yük taşımacılığı maliyeti daha da düşürmektedir. Bu da sanayicimizin ürettiği malların daha ucuz maliyetle taşınması demektir"

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