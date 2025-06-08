Demirel ailesi, sezonu açtı

Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in üçüncü çocukları şubat ayında dünyaya geldi.

Yade ve Yeda'dan sonra Yasmin ile ailelerini daha da genişleten Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, kızlarıyla birlikte yaz sezonunu açtı.

Yasmin'in ilk kez denize girdiği tatil fotoğraflarını paylaşan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel, mutluluklarını gözler önüne serdi.