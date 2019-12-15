AA

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, New Jersey eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Van Drew'ün azil sürecine karşı olduğu gerekçesiyle Demokrat Partiden ayrılıp Cumhuriyetçi Partiye geçmesi bekleniyor.

Van Drew'ün parti değişikliği kararını ise Temsiciler Meclisi'nde azil oylamasının yapılacağı gelecek hafta açıklayacağı belirtildi.

Azil sürecine karşı olan ve daha önce de Trump'ın azledilmesini gerektirecek bir neden görmediğini dile getiren Drew, geçen cuma Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelmişti.

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi'nin gelecek hafta Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanma" ve "kongrenin işleyişini engelleme'' suçlamalarını oylaması bekleniyor.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddiaları eylül ayında basına yansımış ve Demokratlar söz konusu iddialar üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

AA'nın haberine göre; Adalet Komitesi ise azil gerekçelerini "Görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" olarak onaylamıştı. Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsiciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato'ya gidecek.