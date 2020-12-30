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2016’da Duygu Akbudak ve Barış Yeşilçiçek tarafından kurulan ve 2 milyonu aşkın kullanıcı tabanı sayesinde müşterilere denettirdiği ürünler ile markalara odaklı geri bildirim sağlayan pazarlama teknolojileri platformu Denebunu, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 3.8 milyon TL ile liderlik ettiği yatırım turunda toplam 6.5 milyon TL yatırım aldı.

Albaraka Portföy Start-Up GSYF’nin 1.5 milyon TL ile katıldığı yatırım turuna, Denebunu’nun mevcut yatırımcıları Nevzat Aydın, Fırat İşbecer, Burak Divanlıoğlu ve Serkan Borançılı ise toplam 1.2 milyon TL ile eşlik etti.

Yapılan açıklamaya göre, ürünlerini hedefledikleri müşteri kitlelerine deneterek doğrudan ve tutarlı geri bildirim almak isteyen markalar, Denebunu’nun oluşturduğu süreç altyapısı ve algoritmaların sağladığı odaklı eşleştirme ve müşteri değerlendirmeleri sayesinde bu hedeflerine ulaşabiliyor.

2021'DE YATIRIMLARA DEVAM EDECEK

Öte yandan, İş Bankası’nın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ocak ayında PCI Checklist yatırımı ile başladığı 2020 yılını, Denebunu yatırımı ile tamamlamış oldu.

Bugüne kadar Kolay İK, Mutlubiev ve PCI Checklist girişimlerine yatırım yapan Maxis’in Genel Müdürü Selami Düz, Denebunu’nun kendisini kanıtlamış ekibi tarafından başlatılan yurt dışı açılımına destek olmak üzere yatırım yaptıklarını ifade etti. Selami Düz, ayrıca, 2021 yılında da hızlı ölçeklenme potansiyeli yüksek olan, erken ve ileri aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

PANDEMİDE 2 KAT BÜYÜDÜ

Denebunu’nun kurucu ortağı ve CEO’su Duygu Akbudak ise pandemi sonrasında iş ortağı markaların dijital mecralara daha fazla yatırım yapmaya başlaması ile birlikte bu yıl 2 kat büyüdüklerini ifade etti.

Akbudak, 300’den fazla markaya uçtan uca dijital pazarlama hizmeti sunma amacıyla çıktıkları bu yolculukta, özgün teknolojik çözümleri ve veri odaklı bakış açıları sayesinde Türkiye’de yakaladıkları başarıyı, bu yatırım ile birlikte yurtdışı pazarlarında da yakalama arzusunda olduklarını vurguladı.