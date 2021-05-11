Deneyimli acil hekimi: Bayramda poliklinikler kapanmasın 0:00 / 0:00

Uzun bayram tatilinde acil servislere hem Covid-19 hem de Covid-19 dışı hastaların başvurması önemli bir sorun oluşturuyor ve zaten yoğun olan acil servisler daha da yoğunlaşıyor. Bu süreçte Covid-19 enfeksiyon bulaş riskindeki artışa dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, bunun nedeni ile ilgili olarak, “Kalabalık acil servislerde enfeksiyon önlemlerinin gereği gibi ve tam olarak uygulanması mümkün değildir. Bunun engellenmesi için hasta potansiyeli fazla olan polikliniklerin (dahiliye, cerrahi, KBB vb.) bayramda da açık olması ve hasta hizmeti verilmesiyle riskin azaltılması hedeflenmelidir” diyor.

BAYRAMDA HASTA SAYIMIZ YÜZDE 50 ARTIYOR

Hastane yöneticilerinin bu gerçeği göz ardı etmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İkizceli, enfeksiyonun yayılımının engellenmesinin, bu servislerin tehlikeli kaynaklara dönüşmemesi açısından çok önemli olduğunu söylüyor ve devam ediyor; “Bayramda poliklinikler kapalı olduğu için acil servislerin hasta sayısı yüzde 50 oranında artış gösteriyor. Bu süreçte en basit rahatsızlığı olanlar bile acil servislere başvuruyor. Bu hastalar normalde acil servislerin iş yükünü azaltmak için polikliniklere yönlendirilirken, bu dönemde poliklinikler kapalı olduğu ve tedaviye bir an önce başlanması gerektiği için muayene ve tedavileri zorunlu olarak acil servislerde yapılıyor. Bu durum acil servislerin iş yükünü gereğinden fazla artırıyor” diyor.

GÜNLÜK HASTA SAYISINDA DÜŞME YERİNE ARTIŞ OLABİLİR

Tam kapanmanın uygulanmaya başladığı günden itibaren, daha önce yaşanan düşüş oranlarının yakalanamadığına dikkat çeken İkizceli, “10 gün içinde günlük hasta sayısında sadece yüzde 20-25 oranında azalma meydana geldi. Bu durum, vatandaşların korunma ve sokağa çıkma tedbirlerine uymadıklarını gösteriyor. Şu andan itibaren uygulanacak çok sıkı denetimlerle oranın yüzde 60-70 civarında azalacağına inanıyorum. Sıkı denetim yapılmaz ve kurallara uyulmazsa kaçak bayram tebrik ve ziyaretleriyle beklenen oranda düşme yerine artışla karşılaşabiliriz” diyor.

KAÇAK GİDİŞLERE DİKKAT!

Son günlerde farklı meslek gruplarından çok sayıda kişinin Türkiye’nin en uzak köşelerine bile kaçak seyahat ettiğini gözlemlediklerini söyleyen İkizceli, özellikle otoban kullananların hiçbir kontrolle karşılaşmadan istedikleri yere gidebildiklerini belirtiyor. Prof. Dr. İbrahim İkizceli, bunu önlemenin en iyi yolunun son 24 saatte Covid-19 testi olmayan kişilerin kendi özel araçları ile bile olsa yola çıkmalarının engellenmesi olduğunu söylüyor.

GİDİŞTEN DEĞİL DÖNÜŞTEN KORKUYORUM

Gidenlerin gidilen yerlerde kapanma tedbirlerine uymaması, aynı evde 20 kişiyi bulan kalışlar, bu kişilerin toplu yaşanan yerlerden İstanbul’a geri dönüşlerinde Covid-19 enfeksiyonunu daha da yayma olasılıklarının kendilerini korkuttuğunu söyleyen İkizceli, “O zaman ben ve arkadaşlarım kendimize, ‘biz niye çalışıyor ve hayat kurtarmak için yaşamlarımızı tehlikeye atıyoruz’ sorusunu soruyoruz. Rahatlayacağımızı düşünürken kabus geri gelebilir hissiyle yaşamak zorumuza gidiyor” diyor.