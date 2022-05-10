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Dengin Ceyhan'dan yeni albüm: Chopin Ballades

Ünlü piyanist Dengin Ceyhan, Chopin’in dört Ballade’ndan oluşan yeni albümü Babajim İstanbul etiketiyle 13 Mayıs'ta tüm dijital müzik platformlarında yerini alıyor.

Dengin Ceyhan'dan yeni albüm: Chopin Ballades


Klasik müziğin ve romantik dönemin en önemli bestecilerinden F. Chopin’in 212. Doğum yıldönümünde, ünlü piyanist Dengin Ceyhan'ın '4 Ballade’dan oluşan yeni albümü 13 Mayıs’ta tüm dijital müzik platformlarında yayına giriyor. Albüm 1 yıl süren çalışmaların ardından 2 günde toplam 20 saatlik bir kayıt ile Babajim stüdyolarında gerçekleşti.

Babajim İstanbul etiketiyle yayınlanacak olan albümün prodüktörlüğünü Dengin Ceyhan & Babajim İstanbul üstlendi. Albümün kaydını Burak Serter, Mix Mastering’i Cihan Barış, albüm kapak fotoğrafı da Levan Batuhan Uzbay tarafından çekildi. Dünyanda ki en seçkin piyanistlerin kaydını gerçekleştirdiği Chopin’in Balledaları, adını sıkça duyuran Dengin Ceyhan’ın yorumuyla müzik severlere sunuluyor

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