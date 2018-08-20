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'Biri 'Bana aşık olmak çok çekici' der. Diğeri 'Ben en güzel kadınım' diye konuşur. Siz; 1 metre 20 santim boyunda selülit dağı kadınlarsınız. Bunlar amip gibi artık. Bu ülkeden gitsinler ve yok olsunlar.''