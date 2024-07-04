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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı! Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı neden çıktı? - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar; kızıyla değil, Miray İpekler'in şikâyetiyle ilgili

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:29
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        Son dönemde kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
        Bu karar; kızıyla değil, Miray İpekler ile ilgili...

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        Miray İpekler, Deniz Akkaya'nın kendisine hakaret ettiği, ayrıca bir televizyon programında tehdit edici paylaşımlarda bulunduğunu söyleyerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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        YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

        Miray İpekler'in şikâyeti üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tebligatlara rağmen ifade vermek için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmeyen Deniz Akkaya hakkında savcılık, yakalama kararı talep etti.

        #deniz akkaya
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