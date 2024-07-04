Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar; kızıyla değil, Miray İpekler'in şikâyetiyle ilgili
Son dönemde kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bu karar; kızıyla değil, Miray İpekler ile ilgili...
Miray İpekler, Deniz Akkaya'nın kendisine hakaret ettiği, ayrıca bir televizyon programında tehdit edici paylaşımlarda bulunduğunu söyleyerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Miray İpekler'in şikâyeti üzerine Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tebligatlara rağmen ifade vermek için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitmeyen Deniz Akkaya hakkında savcılık, yakalama kararı talep etti.