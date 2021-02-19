"CİĞERİMDE MİNİK SIKINTILAR VAR"

Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip, kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine, iç sesiniz 'Hastaneye git' diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor.

Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan.