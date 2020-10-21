Deniz Akkaya, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı var. Semiha Şakir Lisesinden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı.

1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildi. Çeşitli dizilerde rol aldı.

DENİZ AKKAYA'NIN YER ALDIĞI PROJELER

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)

Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)

Okul (2003) (Alev)

Metro Palas (2004) (Yelda)

Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)

Yeşil Işık (2002)

Hemşerim (1997)

Ölümle Dans