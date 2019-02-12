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"BU ÇOCUĞUN SAHİPLENİLMESİ GEREKİYOR"

Bir takipçisinden gelen, "Yarıçıplak poz vermenizi geçtim bu sizin mesleğiniz ama o yavrucağa yazık. Zorlama pozlar sebebiyle yemek masasını bu şekilde kullanmanız ise daha da bir ilginç. Bu ülkenin aile bakanlığı ne iş yapıyor bilmiyorum yani bu çocuğun sahiplenilmesi gerekiyor. Babası nerede bunun!" yorumu Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin'i çileden çıkardı.