Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'dan çocuk açıklaması

"DENİZ İSTERSE OLUR"

Aynı soru Barış Yurtçu'ya yöneltilince ünlü şarkıcı bu konuda eşinden farklı bir yanıt vererek; "Ben istiyorum ama Deniz isterse olur, ona bırakıyorum. Karar onun kararı" demekle yetindi.