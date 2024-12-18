Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'dan çocuk açıklaması
'Kolpa' grubunun solisti Barış Yurtçu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Deniz Baysal, eşiyle Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Büyük sorumluluk, şu an düşünmüyoruz" yanıtını verirken Yurtçu ise "Ben istiyorum" diyerek eşiyle bu konuda fikir ayrılığı yaşadığını gözler önüne serdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Baysal, eşi Barış Yurtçu ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift; "Arkadaşlarımızla eğlendik, evimize gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK BÜYÜK SORUMLULUK"
Deniz Baysal, gazetecilerin, "Güzel giden bir evliliğiniz var, çocuk düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna; "İsteyenin olsun, çok büyük bir sorumluluk. Şu an düşünmüyoruz" yanıtını verdi.