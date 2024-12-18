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        Haberler Objektife Takılanlar Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'dan çocuk açıklaması - Magazin haberleri

        Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'dan çocuk açıklaması

        'Kolpa' grubunun solisti Barış Yurtçu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Deniz Baysal, eşiyle Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna; "Büyük sorumluluk, şu an düşünmüyoruz" yanıtını verirken Yurtçu ise "Ben istiyorum" diyerek eşiyle bu konuda fikir ayrılığı yaşadığını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 08:12 Güncelleme: 18.12.2024 - 08:18
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Baysal, eşi Barış Yurtçu ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift; "Arkadaşlarımızla eğlendik, evimize gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "ÇOCUK BÜYÜK SORUMLULUK"

        Deniz Baysal, gazetecilerin, "Güzel giden bir evliliğiniz var, çocuk düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna; "İsteyenin olsun, çok büyük bir sorumluluk. Şu an düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

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        "DENİZ İSTERSE OLUR"

        Aynı soru Barış Yurtçu'ya yöneltilince ünlü şarkıcı bu konuda eşinden farklı bir yanıt vererek; "Ben istiyorum ama Deniz isterse olur, ona bırakıyorum. Karar onun kararı" demekle yetindi.

        #Deniz Baysal
        #Barış Yurtçu
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