"BAŞÖRTÜLÜ ROLÜ OYNARIM"



2018'de başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla mahkemelik olan Deniz Çakır, "Başörtülü bir kadını oynar mısın?" sorusuna ise "Ben hayatım boyunca bütün özgürlüklerin arkasında durdum. Başörtülü kadınları da savundum, başörtüsüz kadınları da. Bahsi geçen olayda da benim haklı olduğum ortaya çıktı. Ben kazandım o davayı. Benim söylediğim her şeyin doğru, karşı tarafın söylediklerinin doğru olmadığı belgelerle ortaya çıktı. Elbette ki oynarım. Onun dünyasının zorluklarını oynamak benim için bir macera. Kendim gibi olmayanların maceralarını, zorluklarını oynamak dünyanın en keyifli şeyi" yanıtını verdi.