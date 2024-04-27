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        Haberler Magazin Deniz Çakır, "Her kadın kendi hikâyesinin kahramanıdır" - Magazin haberleri

        Deniz Çakır, "Her kadın kendi hikâyesinin kahramanıdır"

        42 yaşındaki ünlü oyuncu Deniz Çakır, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:02
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        "Her kadın kendi hikâyesinin kahramanıdır"
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        Geçtiğimiz yıl Bilgehan Baykal ile hayatını birleştiren Deniz Çakır, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

        Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafların altına; "Esas oğlanın prensesi öpüp uyandırdığı masallar geride kaldı. Her kadın kendi hikâyesinin kahramanıdır… 26/4/24 Deniz" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Deniz Çakır
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