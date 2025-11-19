Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Deniz Gül: Bu maç hep aklımızdaydı - Futbol Haberleri

        Deniz Gül: Bu maç hep aklımızdaydı

        A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Deniz Gül, İspanya'yla 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, "Bu maç hep aklımızdaydı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 01:18 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:18
        "Bu maç hep aklımızdaydı"
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya'yla 2-2 berabere kalan milli takımımızın oyuncularından Deniz Gül, açıklamalarda bulundu.

        "BU MAÇ HEP AKLIMIZDAYDI"

        Deniz Gül, "İspanya'ya karşı çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım ve Milli Takım adına gol attığım için çok mutluyum." dedi.

        21 yaşındaki genç golcü, "Konya'da 6-0 yenildik, bu maç hep aklımızdaydı. Bu kez çok iyi çıktık ve çok iyi oynadık. İspanya çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık." sözlerini sarf etti.

