Deniz Işın'dan Ayşe Barım sessizliği

Birçok oyuncu, menajerlik şirketi olan ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım'ın sektördeki tekelleşmede rol oynadığını iddia ederek sosyal medya hesaplarından bu yönde suçlayıcı ifadeler kullanmıştı. Suçlayıcı ifadelerde bulunan oyunculardan biri de Deniz Işın'dı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Deniz Işın ifade verdi Haberi Görüntüle

Soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla dün öğle saatlerinde savcılığa ifade veren Deniz Işın, 7 yıldır oyunculuk yaptığını belirterek, Ayşe Barım'ın sahibi olduğu menajerlik şirketiyle aralarında sözleşme olmadığını ifade ederek, yer aldığı bir projeden Barım tarafından cebir ile tehdit kullanılarak veya hukuka aykırı şekilde çıkarılmadığını söyledi. Işın, ayrıca Barım'dan şikâyetçi olmadığını belirtti.

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Işın, rol aldığı tiyatro oyununun çıkışında görüntülendi.

Işın, gazetecilerin, "Ayşe Barım hakkında en büyük eleştiriyi siz yaptınız. İfadeye çağrıldınız. Konuşmak ister misiniz?" sorusuna yanıt vermek istemedi.