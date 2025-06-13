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        Haberler Objektife Takılanlar Deniz, kum, güneş ve ünlüler - Magazin haberleri

        Deniz, kum, güneş ve ünlüler

        Nilsu Berfin Aktaş, Anıl Altan, Melisa Döngel, Bige Önal, Burak Sevinç, Burak Yörük, Tuana Yılmaz, Tanem Sivar, Halil İbrahim Ceyhan, Hande Subaşı, Özge Yağız, Sedef Avcı, Taro Emir Tekin ve Yasemin Kay Allen, bir etkinlik için Bodrum'da buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:50
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        Ünlülerin Bodrum günlüğü
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlüler, MFÖ'nün şarkısında olduğu gibi 'Bodrum Bodrum' diyor... Nilsu Berfin Aktaş, Anıl Altan, Melisa Döngel, Bige Önal, Burak Sevinç, Burak Yörük, Tuana Yılmaz, Burak Sevinç, Tanem Sivar, Halil İbrahim Ceyhan, Hande Subaşı, Özge Yağız, Sedef Avcı, Taro Emir Tekin ve Yasemin Kay Allen, bir etkinlik için Bodrum'da bir araya geldi. Ünlüler, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Nilsu Berfin Aktaş: Erken saatlerde pilates yaptıktan sonra, yakın zamanda Pelin Akil'den boşanan Anıl Altan ile sohbet ederek denize girdi.

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        Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan
        Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan

        Melisa Döngel: Sahilde uzun süre boyunca arkadaşlarına poz verdi.

        Melisa Döngel
        Melisa Döngel

        Pembe renkli bir bikini giymeyi tercih eden Melisa Döngel, daha sonra Halil İbrahim Ceyhan ile denize girdi.

        Halil İbrahim Ceyhan ve Melisa Döngel
        Halil İbrahim Ceyhan ve Melisa Döngel

        Bige Önal: Plajda kız arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra deniz kenarında güneşlendi.

        Bige Önal
        Bige Önal

        Bige Önal, sıcaktan bunalınca denize girdi.

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        Burak Sevinç: Eşi Şirin Kılavuz ile denize girdi. Çift, bir ara romantik anlar yaşayarak birbirlerine sarıldı.

        Burak Sevinç ve eşi Şirin Kılavuz
        Burak Sevinç ve eşi Şirin Kılavuz

        Burak Sevinç, denizden çıkarken eşini kucağına alarak onu şezlonga kadar taşıdı.

        Tanem Sivar: Şezlongda arkadaşlarıyla sohbet edip güneşin keyfini çıkardı.

        Tanem Sivar ve arkadaşları
        Tanem Sivar ve arkadaşları

        Hande Subaşı: Plajda gün boyunca tek başına oturdu. Bu süre içinde zaman zaman telefon görüşmeleri yaptı.

        Hande Subaşı
        Hande Subaşı

        Özge Yağız: Günü, kız arkadaşıyla denize girerek değerlendirdi.

        Özge Yağız ve arkadaşı
        Özge Yağız ve arkadaşı
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        Sedef Avcı: Üzerinde yeşil ve onun tonunu barındıran bir bikini giymeyi tercih eden ünlü oyuncu, kendini Ege'nin serin sularına bırakarak bol bol yüzdü.

        Sedef Avcı
        Sedef Avcı

        Serkan Altunorak: Sakallarını kesip bıyık bırakarak yeni imajıyla dikkat çekti.

        Serkan Altunorak
        Serkan Altunorak

        Taro Emir Tekin: Şevval Sam'ın oyuncu oğlu, plajda arkadaşlarıyla sohbet etti.

        Taro Emir Tekin ve Burak Yörük
        Taro Emir Tekin ve Burak Yörük

        Sıcaktan bunalan Taro Emir Tekin, daha sonra Burak Yörük ile denize girdi.

        Burak Yörük: Taro Emir Tekin ile yüzdükten sonra yüzmeye sevgilisi Tuana Yılmaz ile devam etti. Denizde aşka gelen ikili, öpüştü.

        Burak Yörük ve Tuana Yılmaz
        Burak Yörük ve Tuana Yılmaz

        Yasemin Kay Allen: Bordo renkli bikini giyen ünlü oyuncu, deniz keyfi yaptı.

        Yasemin Kay Allen
        Yasemin Kay Allen
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        #ünlüler
        #BODRUM
        #tatil
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