        Haberler Magazin Deniz Özasker, son yolculuğuna uğurlandı

        Deniz Özasker, son yolculuğuna uğurlandı

        Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker'in cenazesi toprağa verildi. Öncesinde, Özasker için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törende, Deniz Özasker'in konserlerinden görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı

        Giriş: 26.01.2026 - 21:04 Güncelleme: 26.01.2026 - 21:12
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) başkemancısı 48 yaşındaki Deniz Özasker, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

        19 Ocak’ta evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan usta sanatçı, 24 Ocak’ta hayata gözlerini yumdu.

        Deniz Özasker için veda töreni, yıllarca sanatını icra ettiği Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Törende, sanatçının konser görüntülerinden oluşan bir sinevizyon gösterimi yapılırken, dostları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

        İDSO Müdürü Özge Tanrıver, Deniz Özasker’in sadece teknik yetkinliğiyle değil, karakteriyle de orkestrada derin izler bıraktığını vurgulayarak; "Zamansız kaybı hepimizde büyük bir boşluk yarattı" dedi.

        Şef Nesrin Bayramoğulları ve sanatçı dostları, Özasker’in tabutunu karanfillerle donatarak Deniz Özasker'e veda etti.

        Deniz Özasker’in cenazesi, öğle namazını müteakip Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye, sanatçının ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni ve sanat dünyasından isimler katıldı.

        #Deniz Özasker
