Deniz Seki'den 'Aşktan Ölen Yok' 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Deniz Seki, yeni single'ı 'Aşktan Ölen Yok'u sevenleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Seki, sözleri Ayla Çelik, müziği ise Ayla Çelik ve Serdar Arslan'ın ortak imzaladığı yeni şarkısının düzenlemesi için Okay Barış ile bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, 'Aşktan Ölen Yok'un klip ve fotoğrafları için de Buse Tirman'ın objektifinin karşısına geçti.

"AŞKTAN ÖLEN YOK' HAYATA BİR ARMAĞAN"

Seki, yeni şarkısıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Sözleri ve müziği Ayla Çelik'e, aranjesi Okay Barış’a, yorumu ise bana ait olan bu şarkımın ve klibimin hayata bir armağan olduğunu düşünüyorum. Şarkımı sevgi ile dinleyeceğinize eminim. Şarkımı çok seviyorum ve hep de sevmeye devam edeceğim.

Deniz Seki'nin yeni şarkısı 'Aşktan Ölen Yok' ve klibi tüm dijital platformlarda yerini aldı.