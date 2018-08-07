Deniz Seki eridi

Deniz Seki, yaz sezonunu çalışarak geçiriyor. 27 kilo veren Deniz Seki ‘nin de işleri açılırken bu yaz verdiği konserlerle kulaklara olduğu kadar göze de hitap etti. İzleyenleri mest eden Deniz Seki, adeta 10 yaş gençleşen görüntüsüyle de alkış topladı