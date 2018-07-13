Deniz Seki, kariyerinde önemli bir paya sahip olan Sezen Aksu'yu yaş gününde unutmadı.



Seki, Bodrum'da sahne aldığı mekânda Aksu'nun 64'üncü yaş gününü “Hani deselerdi ki ömründen bir saat, bir gün, üç gün her neyse veririmsin Sezen Aksu’nun ömrü uzasın diye bir şey deseler ben gerçekten ömrümden feda edip onun ömrü uzasın diye kendi ömrümden ona ömür vermek isterim. O kadar kıymetli bir ozan, o kadar kıymetli şair, şarkıcı, yorumcu, besteci. Seni çok seviyorum Sezen Aksu… İyi ki doğdun…” sözleriyle kutladı.





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