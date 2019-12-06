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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Türkiye'nin pek çok ilinde hayranlarıyla buluşacağı konserler serisinin ilkini önceki gece İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde veren Deniz Seki'nin biletleri günler öncesinden tükendi. Seki, dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşatırken bol bol alkış aldı.

Seki, müzik kariyerinde hep dirsek temasında olduğu, müzikseverlerin kalbine dokunan ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkılarının yanı sıra, sözü müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan özel bir repertuvar ile de dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

"Mekanın sahibi burada yok ama mekanı ve şarkılarını bize emanet etti. Mekanın esas sahibine gitsin tüm şarkılar…" diyen Deniz Seki, konserinde Sezen Aksu’yu unutmayarak, sahnede ustasının kulaklarını çınlattı.

'biraz Sezen biraz ben Deniz Seki' konsept konserini izlemeye gelenler arasında Yeliz, Emel Müftüoğlu, İskender Paydaş, Aynur Aydın, gazeteci Ali Eyüpoğlu, yapımcı Polat Yağcı, sanat yönetmeni Banu Ergenekon gibi birçok ünlü isim vardı.