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HaberlerBasketbol

DenizBank, Euroleague'e sponsor oldu

DenizBank, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde en saygın organizasyonu Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı

DenizBank, Euroleague

DenizBank, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde en saygın organizasyonu Euroleague Basketball ile Global Sponsorluk anlaşması imzaladı. Banka, 2019 – 2020 sezonunda başlayacak ve 6 yıl sürecek işbirliği ile Turkish Airlines Euroleague ile 7DAYS EuroCup şampiyonalarının global sponsoru olacak.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Bankamızın, küresel çapta 200’ü aşkın ülkede izlenen turnuvalar ile heyecan verici yol arkadaşlığı başlıyor. Yapmış olduğumuz ortaklık ile ‘spora evet’ diyerek başladığımız bu alandaki varlığımızı daha da sağlam temellere oturtuyor, basketbol sevgisinin toplumun geniş kesimleriyle buluşması için katkı sağlıyoruz” dedi.

Euroleague Basketball Başkanı ve Genel Müdürü Jordi Bertomeu da "Yeni global ortağımız DenizBank’a hoş geldin demekten memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni sponsorluk sözleşmesi ile birlikte, DenizBank’a geçen yıl sayısı 3,13 milyara ulaşan bir seyirci kitlesi ile üst seviyede bir tanıtım penceresi açıyor ve sporun gelişimi için sağladığı mevcut katkıları destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliği çerçevesinde Euroleague’in efsane yedi oyuncusu ile bir reklam filmi de çekildi. Reklam filminde Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ve Krunoslav Simon, Fenerbahçe BEKO'dan Jan Vesely ve Kostas Sloukas, AX Armani Exchange Milan'dan Sergio Rodriguez, Barcelona'dan Ante Tomic ile CSKA Moskova'dan Will Clyburn banka çalışanı rolünde yer aldı. Çekimler esnasında seti ziyaret eden DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ile basketbolcular arasında spor ve finans üzerine samimi bir sohbet gerçekleşti.

 

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